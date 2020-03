Coronavirus, c’è il quinto contagiato a Mazara del Vallo

C’è un quinto contagiato dal covid-19 a Mazara del Vallo. A comunicarlo è lo stesso sindaco Salvatore Quinci tramite un video che potete vedere qui sotto all’articolo.

Il sindaco comunica di aver appreso dall’ASP del nuovo caso di positività. La persona, di mezza età, risultata positiva al tampone era in quarantena da tempo e i contatti che ha avuto sono ridotti. Pur ricoverato si trova in buone condizioni di salute e non desta preoccupazioni.

Il sindaco Quinci invita ancora una volta i cittadini a restare a casa e si rivolge anche a quelli che stanno cercando di ritornare a Mazara da fuori, ricordando che la Sicilia è chiusa e che non sa come poterli aiutare, visto che arrivano richieste di aiuto al comune.









Leggi la notizia completa