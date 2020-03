Coronavirus, altro caso a Mazara del Vallo: Sale a 5 il numero dei contagiati

“L’Asp di Trapani ci ha comunicato che un’altra persona, la quinta a Mazara del Vallo, è risultata positiva al tampone del Covid19. Si tratta di un uomo di mezza età le cui condizioni, se pur ricoverato, non desterebbero preoccupazioni. Anche in questo caso collaboriamo con l’Asp per l’indagine epidemiologica”.

Lo annuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci

“In questo particolare momento – prosegue il Sindaco – non possiamo che ribadire il forte richiamo al massimo rispetto delle regole. Cioè: stare a casa, evitare il contatto sociale ed uscire se e sole se assolutamente necessario. Debbo osservare che i controlli messi in atto dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine stanno funzionando, che non si registrano assembramenti dinanzi agli uffici postali. Debbo ribadire infine anche ai nostri concittadini che vivono o lavorano …









