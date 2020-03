Coronavirus, a Salemi la Fidapa dona beni di prima necessità alle famiglie bisognose

Non poteva mancare anche in questi tempi di coronavirus un’iniziativa di Anna Rapallo Pilocane, la dinamica presidente della sezione Fidapa di Salemi.

Per supportare con beni di prima necessità le famiglie bisognose della cittadina, da due giorni “zona rossa” ha versato un’importante somma ad un noto supermercato che verrà convertita in beni di largo consumo.

Garante della distribuzione è stato chiamato l’Arciprete della Chiesa Madre Don Vito Saladino, notoriamente da sempre vicino alle fasce più deboli e sfortunate della società.

Ala domanda retorica che le abbiamo rivolto, la Presidente ci ha risposto: “lo stiamo facendo perché oltre ad essere ‘Donne’ siamo ‘Madri’…e nessuna Madre può dire ai propri figli di non avere nulla con cui sfamarli.”

È un gesto significativo fatto col cuore, quello della Fidapa, che ci auguriamo









