Cinisi, l’appello di Vincenzo: “Ho il coronavirus, se siete entrati in contatto con me…”

A Cinisi, in provincia di Palermo, un cittadino, Vincenzo, noto panettiere, era entrato in contatto con persone potenzialmente contagiate dal coronavirus (pare, un parente tornato dal nord Italia).

Lui è risultato positivo, gli altri negativi.

Vincenzo ha voluto avvisare con un video i suoi compaesani sul fatto che, appunto, ha preso il virus, dopo l’esito del tampone, chiedendo a tutti coloro che sono entrati in contatto con lui di mettersi in quarantena e di rivolgersi al proprio medico curante.











