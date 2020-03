++ ASP Trapani: ecco il bollettino del 26 marzo

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a giovedì 26 marzo 2020.

Totale positivi 53, così distribuiti: Alcamo 10; C/vetrano 3; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 5; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di Mazara 1; Castellammare del golfo 1. Ricoverati 22: Trapani 12; Marsala 10. Tamponi effettuati 790

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12:00 di oggi (giovedì 26 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 1.164 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 1.095 perché 36 sono già guariti e 33 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 52;Caltanissetta, 48; Catania, 321; Enna, 126; Messina, 212; Palermo, 197; Ragusa, 27; Siracusa, 63; Trapani, 49.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.









