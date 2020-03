Alfano: nuove regole per la gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza sanitaria da coronavirus

Tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria ed allo scopo di ridurre ogni possibile rischio di contagio connesso si dispongono le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti da parte di tutta la cittadinanza.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Per il loro conferimento alla raccolta ordinaria dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi.

Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di conferirli come da procedure già in vigore nell’apposito sacco da ubicare fuori dalla propria porta come al solito.



IL SINDACO

F.to Dott. Enzo Alfano











Leggi la notizia completa