10000 guanti all’Ospedale di Castelvetrano, dono del Rotary Club Partanna

Ormai è una vera e propria gara di solidarietà per sostenere l’Ospedale “Vittorio Emanuele II”, con tutto il personale sanitario in prima fila per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Mentre la raccolta fondi lanciata, negli scorsi giorni, da un giovane studente sta toccando le 10.000 euro, oggi sono state consegnate 10.000 guanti in lattice e nitrile.

La carenza dei dispositivi di protezione individuale negli ospedali italiani è una criticità importante e proprio per questo motivo il Rotary Club Partanna ha deciso di effettuare questa donazione, primo e più immediato contributo all’importante presidio ospedaliero del Belìce. «La prospettiva – spiegano dal Club Service –è quella di poter ulteriormente sostenere in maniera concreta, con prossimi futuri aiuti, chi come il personale sanitario in questo momento sta tutelando la salute collettiva, rischiando in prima persona. …









