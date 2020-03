Tragedia sul lavoro nel pomeriggio a Valderice. A perdere la vita un uomo, V.O., di 50 anni il quale sarebbe rimasto incastrato in un macchinario da macina. La comunità valdericina sotto shock per la perdita di un concittadino molto conosciuto. Tempestivo l’intervento dei soccorsi. L’ uomo è stato subito trasportato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.









