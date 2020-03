Trapani, al via l’operazione “Carrello solidale” per i più bisognosi

Un protocollo di intesa tra Comune di Trapani e il comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, per rispondere al grido disperato di chi necessita di generi di prima necessità, alimentari in primis.

L’iniziativa, denominata “carrello solidale” vede protagonista la grande distribuzione alimentare presente nella in città che sta aderendo al progetto.

La proposta è di predisporre, in ciascun punto vendita, un carrello simbolico all’interno del quale i singoli clienti possano donare generi alimentari di prima necessità oltre a quelli che lo stesso supermercato vorrà aggiungere.

A fine giornata, i volontari CRI autorizzati provvederanno alla raccolta dei beni alimentari donati e alla distribuzione ai soggetti in difficoltà attraverso i canali della Croce Rossa Italiana e dei Servizi Sociali del Comune di Trapani

«Si tratta di una iniziativa che assume, in questo particolare momento, un grande valore …









Leggi la notizia completa