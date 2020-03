Tragedia a Valderice, muore sul lavoro Vito Oddo. Aveva 50 anni

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, a Valderice. E’ morto il titolare del molino Oddo, vittima di un infortunio sul lavoro. Vito Oddo aveva 50 anni. E’ rimasto stritolato da un macchinario. L’incidente si è verificato in contrada Rizzuto.

A quanto pare una manica del giubbotto che indossava la vittima è rimasta incastrata in un macchinario del molino. Vito Oddo non è riuscito a liberarsi, rimanendo stritolato. Al momento della tragedia con lui c’erano il figlio e un operaio che l’hanno subito soccorso, praticandogli le manovre rianimatorie. Nulla da fare, però.

Quando in contrada Rizzuto è giunta un’ambulanza del 118, Vito Oddo era già deceduto. Del caso si occupano i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto









