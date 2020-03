Signore, vedendo ciò che succede vicino e lontano da noi,

si fa sempre più notte in questo nostro povero mondo.

Quante volte hai visto il nostro volto amareggiato rivolto verso di Te

diventare una domanda: «Perché?».



Come bambini, aumentano le nostre ansie

e le nostre paure dei mostri della notte

che avanza sempre più fitta:

mostri di guerra e di violenza,

mostri di ingiustizia e di ricatto,

mostri di malattie inguaribili che ci azzannano,

mostri della droga,

mostri sempre uguali

che digrignano i loro denti e agitano i loro artigli

per farci sentire tutto il nostro imbarazzo e la nostra impotenza.



Ma noi sappiamo, Signore, che essi svaniranno come carta al fuoco

al sopraggiungere dell’aurora,

quando Tu avrai vittoria sulla notte e suoi mostri …









