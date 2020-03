[Poste Italiane] Trapani. Potenziate le aperture degli Uffici Postali per il pagamento anticipato delle pensioni

Il piano straordinario dal 26 marzo al 1 aprile: in provincia di Trapani 42 gli uffici postali aperti. Operazioni allo sportello solo se essenziali e secondo calendari.

PALERMO – In occasione del prossimo pagamento anticipato delle pensioni di aprile a partire da giovedì 26 marzo, Poste Italiane informa di aver predisposto sul territorio nazionale un piano di aperture straordinario che vede coinvolti anche gli uffici postali della Sicilia, previsto per regolamentare gli accessi durante l’emergenza Covid19. Confermata, inoltre, l’apertura di almeno un ufficio postale anche nei comuni con meno di 5mila abitanti.

A tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti, l’Azienda, nel ribadire l’invito ad accedere agli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, anticipa che la rimodulazione delle aperture sarà operativa dal 26 marzo all’1 aprile e …









