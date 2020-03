Pallacanestro Trapani, Goins rientra negli States

La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio atleta Kenneth Goins ha deciso di fare rientro negli Stati Uniti d’America. La partenza è prevista per questa sera.

La scelta del giocatore, maturata a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus che sta attraversando l’Italia e che sta preoccupando anche gli Stati Uniti, è quella di raggiungere la propria famiglia.

Nel rispetto della volontà del giocatore, il contratto in essere tra la Pallacanestro Trapani e Kenneth Goins viene pertanto sospeso in attesa che i maggiori organi competenti, CONI, FIP e LNP, si pronuncino in merito ai modi ed ai tempi di una eventuale ripresa della stagione sportiva 2019/2020.









