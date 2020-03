Paceco, ufficio postale aperto tutte le mattine per anticipo delle pensioni di aprile

Dal 26 marzo al primo aprile, l’ufficio postale di Paceco sarà aperto ogni giorno, solo di mattina, per consentire il pagamento delle pensioni di Aprile che saranno accreditate in anticipo il 26 marzo.

Lo comunica il Sindaco, Giuseppe Scarcella, in base ad una nota trasmessa dalla Direzione della stessa agenzia, allo scopo di evitare disagi alla cittadinanza e soprattutto assembramenti all’esterno e all’interno dell’ufficio.

“Si può prelevare in contanti dal Postamat, senza recarsi allo sportello; – precisa la direttrice, Maria Basiricò – se, invece, non si può evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la ripartizione dei cognomi indicata nella tabella allegata”.

Il Sindaco avverte che saranno effettuati controlli dalla Polizia municipale per verificare l’urgenza delle operazioni di coloro che si presenteranno all’Ufficio …









Leggi la notizia completa