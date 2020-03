Paceco, ecco le attività che eseguiranno il servizio a domicilio

L’Amministrazione comunale di Paceco, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ha predisposto una lista di farmacie, supermercati, pizzerie, panifici e altre attività commerciali che eseguono il servizio a domicilio, a Paceco, Dattilo e Nubia.

Inoltre, per la consegna di farmaci a persone anziane o malate, un servizio a domicilio è stato attivato dalle Parrocchie Santa Caterina VM – Regina Pacis di Paceco (richieste e prenotazioni al numero 0923 881384)

«Tutte le attività commerciali in elenco, hanno la facoltà di valutare le possibilità e le modalità della consegna a domicilio – precisa l’assessore Federica Gallo, anticipando che i negozi per l’igiene personale e della casa, le ferramenta, i colorifici, le edicole e le mercerie, possono effettuare le consegne a domicilio soltanto di mattina, entro le ore 13».

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER CONSEGNE A DOMICILIO

FARMACIE

Accardo 0923 881044

Blunda 0923 881268

…









Leggi la notizia completa