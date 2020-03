Oggi 25 marzo il “Dantedì”, Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri

Oggi ricorre a livello nazionale la prima edizione del “Dantedì”, la giornata dedicata al grande Dante Alighieri.

La prima edizione è stata prevista quest’anno in vista del 2021, quando si celebreranno i 700 anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia.

Una giornata oggi tutta virtuale, nel rispetto dei decreti per far fronte all’emergenza coronavirus e in seguito al necessario annullamento dei tanti eventi programmati anche in Toscana per celebrare Dante Alighieri il 25 marzo, giorno di inizio del viaggio ultraterreno del Poeta nella Divina Commedia, attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Il Dantedì sarà celebrato ogni anno.

“Riscoprire Dante, tutti insieme – ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina- e’ un modo per restare uniti, in un momento così complesso, attraverso il filo conduttore della poesia. So che gli insegnanti stanno già facendo …









Leggi la notizia completa