Noi a casa, ma la natura si è ripresa i suoi spazi

Osservare le regole del momento è di vitale importanza per tutti, farlo adesso significa tornare a disegnare il futuro, quello qui vicino a noi.

Oggi non si può passeggiare, non ci si può soffermare ad ammirare il mare o il ramo di un mandorlo in fiore, oggi è difficile pure farsi attraversare da un raggio di sole.

Restrizioni che mai avremmo immaginato ma che ci sono piombate addosso, con cui dobbiamo fare i conti, anche se la nostra psicologia è messa alla prova abbiamo innanzi nuovi paesaggi su cui camminare.

La primavera del 2020 sarà ricordata per la più sconvolgente, per quella stagione che ha donato i fiori e i colori ma che li ha preservati, li ha curati tenendoli lontano dall’uomo.

In fondo, pensateci, la natura si è ripresa rigogliosa i suoi spazi che noi le abbiamo sottratto senza averne cura, senza pensarci, …









