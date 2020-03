Niente stop dei benzinai, accordo raggiunto fra Governo e Sindacati

Accordo raggiunto fra il Governo Conte e sindacati e pertanto agitazione evitata anche con i benzinai che in mattinata di ieri avevano minacciato la serrata già da stanotte.

Anche in questo caso dopo una lunga mediazione del ministro De Micheli i gestori ci hanno ripensato. La protesta era nata perché i guadagni sono crollati verticalmente (-85%) e la paura del contagio è sempre più forte. Immediatamente il governo, anche con appelli del premier Conte, ha tentato di rassicurare lavoratori e aziende.

D’altronde in questo momento così tragico e difficile per l’intero Paese è indispensabile evitare a tutti i costi il conflitto sociale. “Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo può permettere. Vale anche per i carburanti, sarà assicurato il rifornimento” è l’appello del premier Giuseppe Conte durante la video conferenza …









