Nel 2015 il Tg Leonardo della Rai sapeva già tutto. “In Cina stanno sperimentando …”

“Il rischio supervirus”: questo il titolo di un servizio mandato in onda il 15 Novembre 2015 su Tg Leonardo, il telegiornale della scienza e dell’ambiente che va in onda ogni giorno su Rai Tre alle 14 e 30.

“Scienziati cinesi creano un supervirus da pipistrelli e topi” “Serve solo per motivi di studio” la risposta del gruppo di ricercatori cinesi, “che ha innestato una proteina presa dai pipistrelli sul virus della Sars, la polmonite acuta, ricavato da topi e ne esce un virus, che rimane chiuso nei laboratori, ovvio” afferma Daniele Cerrato, il conduttore del Tg3 Leonardo.

A vederlo ora mette i brividi. Eccolo.

Va comunque precisato che il virus di cui si parla nel servizio non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio.









Leggi la notizia completa