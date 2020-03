Meteo. Forti piogge oggi e domani in provincia di Trapani

Pioverà per tutta la settimana in provincia di Trapani, stando alle previsioni.

Oggi e domani sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco e temperature in netto calo. Situszione che continuerà fino a fine settimana. Per oggi la protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per la provincia di Trapani. Ecco le previsioni.

Mercoledì, 25 marzo: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 47.1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.6°C, la minima di 8.1°C, lo zero termico si attesterà a 1570m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 26 marzo: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 49.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la …









