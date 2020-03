Mazara. #Iorestoacasa, controlli serrati della Polizia Municipale

Il punto sui controlli del Comandante Salvatore Coppolino

“In linea con le direttive emanate dal Sindaco, siamo impegnati in sinergia con le altre forze dell’ordine nelle azioni di pattugliamento del territorio per l’attuazione delle disposizioni #iorestoacasa nazionali, regionali e locali. Il nostro personale, che ringrazio per l’impegno professionale e personale che sta mettendo in campo in questi difficili momenti, assicura i controlli all’ingresso ed all’uscita della Città ed all’interno dello stesso territorio con 6 pattuglie diurne e 6 pomeridiane e serali ”.

Lo dice il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, annunciando che sono oltre 700 le persone controllate a Mazara del Vallo e sono 6 quelle denunciate e segnalate per inottemperanza delle ordinanze Covid19 in vigore.

“Se da un lato la maggior parte delle persone fermate ha dimostrato che le uscite erano per necessit& …









Leggi la notizia completa