Marsala, rifiuti: da oggi chiudono le isole ecologiche, tranne quella del Salato

Marsala era l’unica città in provincia che nonostante l’emergenza per il contagio da coronavirus, teneva ancora aperte le isole ecologiche, mettendo a rischio la salute di utenti e operatori. A questa incongruenza il Comune pone rimedio, perchè da oggi tutte le aree per il conferimento dei rifiuti, tranne quella principale di Marsala centro, al “salato”, saranno chiuse.

Nello specifico è stata disposta la chiusura del CCR di contrada Ponte Fiumarella, di quello di contrada Cutusio e del punto di conferimento temporaneo di contrada Fossarunza (Isola ecologica del Signorino).

Il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo Vice, Agostino Licari, titolare della delega all’Ecologia hanno anche disposto che nel contempo si provveda alla eliminazione e alla bonifica delle micro discariche dislocate nel territorio comunale.









Leggi la notizia completa