La crisi da Coronavirus. Economia già a picco in Sicilia

E’ la crisi economica, già in atto e che seguirà la fase successiva all’emergenza da Coronavirus, che fa più paura ai siciliani.

Le attività sono ferme, bloccate, le saracinesche calate, i costi continuano ad esserci: dal canone di locazione al pagamento dei fornitori e delle utenze.

Le misure messe in atto dal governo nazionale non sono sufficienti a garantire il sostentamento.

Le partite iva, gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, che sono la parte attiva del Paese e che lo mandano avanti potrebbero subire una battuta di arresto e per questo a catena far subire la crisi ai propri dipendenti.

Se ne parla poco, ma ci sono settori come quegli degli ambulanti di frutta e verdura, di chi allestisce i mercatini rionali che sono fermi da un mese.

Bar, ristoranti, hotel ogni giorno subisco perdite molto forti, non sanno se riusciranno …









Leggi la notizia completa