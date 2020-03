I giovani e il rapporto con la politica

Ogni giorno si parla di politica: in televisione, tra amici, a cena e perché no anche al bar luogo preferito da molti uomini. Tutto cio’ e’ vero, ma non si parla mai del rapporto tra i giovani e la politica. Senza schierarsi per nessun colore politico ci siamo chiesti. E gli adolescenti che ne pensano della politica?

Purtroppo dobbiamo dire che gli adolescenti non parlano mai di politica ma non solo…non la conoscono affatto.

Se prendiamo in esame la fascia di adolescenti dai 14 ai 18 anni il dato più sorprendente è che solamente 1 ragazzo su 10 conosce i partiti presenti in Italia,i nomi dei politici italiani più importanti e le istituzioni politiche. Prendendo sempre in esame la fascia di adolescenti dai 14 ai 18 anni 5 ragazzi su 10 hanno sentito parlare di politica magari in televisione, ma non hanno mai approfondito le loro conoscenze in merito. Non ci …









