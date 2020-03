Guardia di Finanza: bando di concorso per 930 Allievi Marescialli

GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ARRUOLAMENTO DI 930 ALLIEVI MARESCIALLI PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DI L’AQUILA PER L’ ANNO ACCADEMICO 2020/2021.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — 4^ Serie Speciale — n. 18 del 3 marzo 2020, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 92°corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2020/2021.

I posti disponibili sono così ripartiti:a. n. 860 allievi marescialli del contingente ordinario;b. n. 70 allievi marescialli del contingente di mare.

requisiti richiesti:

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda hanno compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno d’ …









