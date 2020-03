Don Undari: “Ci affidiamo in preghiera a san Giovanni Battista”

Giovedì 26 marzo alle ore 18:00 presso la chiesa di san Giovanni Battista don Giuseppe Ivan Undari affiderà la città di Castelvetrano all’intercessione del suo Patrono. Ecco le parole dell’arciprete: “Carissimi fratelli e sorelle di tutte le comunità ecclesiali, accogliendo l’invito del vescovo rivolto ai parroci delle chiese madri, ho pensato di coinvolgere tutti i fedeli a pregare in comunione, affidando al patrocinio di san Giovanni Battista la nostra città e i suoi abitanti.

Sarà una preghiera corale quella che, giovedì 25 marzo alle ore 18:00 dalla chiesa del patrono e dalle vostre case, innalzeremo al Padre datore di ogni dono, per chiedere la liberazione dalla minaccia del virus, la salute e la pace. Sarà mia premura farvi avere tramite i social che ringrazio per la disponibilità, il testo della preghiera.

In questi giorni la collaborazione con il









