Dalle zone rosse, diario dal disastro. Non farcela

di Domenico Cacopardo

25 marzo 2020

Credetemi non ce la faccio più a scrivere questo diario, sommando giorno dopo giorno le cattive notizie che mi giungono dai posti più disparati della città e della provincia.

C’è un effetto depressivo che, unito alla palpabili insufficienze del governo nazionale e di quelli regionali, si concretizza prima di tutto su di me, spedendomi sulle vie della commozione o, peggio, dell’autocommiserazione.

Oggi vi dirò che la situazione è stazionaria. E che questa stazionarietà è ciò che fa dire a molti che la pandemia è in regresso. Eppure i dati di martedì della regione

Lombardia non spingevano a ottimistiche considerazioni.

Comunque, la macchina è in modo. In modo confusionario e, talora contraddittorio, la moltitudine di coloro che sono addetti ai lavori sta realizzando passi in avanti di rilievo anche in rapporto alla differenzazione degli ospedali per …









