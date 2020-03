Crolla l’aerporto di Palermo: -98%. Tutti i dipendenti in cassa integrazione per un anno

Crolla il traffico all’aeroporto di Palermo e la Gesap, la società che gestisce lo scalo, mette tutti i dipendenti in cassa integrazione per un anno, assicurando solo i servizi minimi.

Passeggeri in calo del 76 per cento nelle prime tre settimane di marzo. L’aeroporto di Palermo è aperto (come è previsto dal decreto del ministero dei Trasporti) e opera al momento con tre movimenti al giorno (due voli da e per Roma Fiumicino e uno da e per Lampedusa).

Il drastico taglio dei voli effettuato dalle compagnie aeree – a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 – ha fatto segnare, nella terza settimana di marzo, il calo dei passeggeri del 98 per cento – in media 250 passeggeri al giorno – e -94 per cento sui movimenti rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il raffronto dei dati 2020/2019 sulle prime tre settimane di marzo è impietoso: -76 per cento (-53 per …









