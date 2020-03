Coronavirus, un servizio di assistenza psicologica a Marsala e Petrosino

Al fine di dare sostegno psicologico a chi soffre la condizione di stress connessa all’emergenza coronavirus, il Distretto sociosanitario 52 Marsala/Petrosino – presieduto dal sindaco Alberto Di Girolamo – ha attivato un servizio di assistenza telefonica a beneficio dei residenti nei suddetti comuni.

“Ciascuno reagisce in maniera personale all’attuale situazione, affermano gli assessori alle Politiche sociali Clara Ruggieri (Marsala) e Luca Facciolo (Petrosino), ma è frequentemente vissuta con difficoltà tra le fasce più fragili della popolazione – anziani, adolescenti, soggetti con disagio psichico, donne in gravidanza – cui è particolarmente rivolto questo servizio gratuito”.

In particolare, l’equipe specialistica ReI/RdC del Distretto Socio Sanitario assicurerà nei giorni e negli orari stabiliti un intervento di supporto prettamente psicologico, volto a fronteggiare la solitudine conseguente all’obbligo di rimanere a casa per contenere la diffusione del COVID-19. Ma si …









