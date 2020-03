Coronavirus: A Campobello nuove regole per la raccolta differenziata a casa di contagiati o in quarantena obbligatoria

Il sindaco Castiglione adotta nuove misure per contenere il contagio in tutto il territorio comunale e per tutelare la salute degli operatori

Al fine di ridurre il più possibile rischio di diffusione del contagio da Covid -19 nel territorio comunale, il sindaco Giuseppe Castiglione ha emanato nuove regole per la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo lo stop della raccolta differenziata per le famiglie in cui sono presenti persone affette da Coronavirus o in isolamento obbligatorio.

L’avviso, che è stato pubblicato nella sezione “Emergenza Coronavirus” che si trova nell’home page del sito istituzionale del Comune di Campobello ( www.campobellodimazara.tp.it), prevede infatti l’interruzione dell’ordinario servizio di raccolta porta a porta, prevedendo nuove regole per il conferimento dei rifiuti da parte dei nuclei familiari in cui sono presenti soggetti risultati positivi al tampone o che si trovano in quarantena …









