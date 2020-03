Calatafimi, l’associazione Amunì e le sarte realizzano mascherine

Dopo l’iniziativa “Amunì resta a casa ti diamo noi una mano” grazie alla quale ogni giorno molti anziani e famiglie calatafimesi impossibilitati ad uscire stanno ricevendo la spesa dai ragazzi di Amunì, l’associazione, durante questo periodo di emergenza, mette in campo un’altra utilissima iniziativa.

“E’ sempre più difficile, se non ormai impossibile, riuscire a reperire mascherine da indossare nei momenti in cui si è costretti ad uscire da casa per le comprovate necessità previste dalle attuali disposizioni – raccontano i ragazzi di Amunì – indossare una mascherina è una delle misure più importanti da adottare, insieme a quella di lavarsi il più possibile le mani ma sopratutto a quella di non uscire di casa se non per comprovati motivi essenziali. Per questo motivo abbiamo deciso di trovare il modo di crearle all’interno di calatafimi stesso grazie …









Leggi la notizia completa