Borrelli ha la febbre, niente conferenza stampa sull’emergenza coronavirus

Il capo dipartimento della Protezione Civile italiana ha la febbre. Angelo Borrelli che ogni giorno alle 18 ha aggiornato la stampa con i dati del coronavirus in Italia, oggi non potrà personalmente fornire i dati alla stampa italiana e internazionale.

Lo ha comunicato lo stesso dipartimento pochi minuti fa sulla pagina facebook con questo post: “A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus delle ore 18 è sospesa”.

Il dipartimento della Protezione Civile, continuerà a garantire la massima operatività le notizie saranno diffuse attraverso un comunicato stampa, niente diretta televisiva, almeno per oggi.

La situazione dei contagi in Italia è sempre disponibile alle ore 18 cliccando sulla mappa DPC.









