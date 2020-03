++ ASP Trapani: 48 casi nel trapanese (25 marzo)

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a martedì 25 marzo 2020.

Totale positivi 48, così distribuiti: Alcamo 10; Castelvetrano 2; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 8. I pazienti ricoverati sono 22 di cui: Trapani 12: Covid 7; Terapia Intensiva 5; Marsala 10: Covid 8; Terapia Intensiva 2. In totale, sono stati effettuati 668 tamponi Covid-19.

Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha fatto sapere in un video che tutti gli ultimi tamponi effettuati presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” hanno avuto esito negativo. Rispetto al bollettino di ieri dell’ASP di Trapani risultano due nuovi casi a Mazara del Vallo, 3 nuovi casi ad Alcamo e 2 nuovi casi a Trapani.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12:00 di oggi (mercoledì 25 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all& …









Leggi la notizia completa