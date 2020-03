++ ASP Trapani: 48 casi nel trapanese, 2 a Castelvetrano (25 marzo)

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a martedì 25 marzo 2020.

Totale positivi 48, così distribuiti: Alcamo 10; Castelvetrano 2; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 8

Ricoverati 22 di cui:

Trapani 12: Covid 7; Terapia Intensiva 5

Marsala 10: Covid 8; Terapia Intensiva 2

Tamponi effettuati 668

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12:00 di oggi (mercoledì 25 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 8.374. Di questi sono risultati positivi 994 (148 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 936 persone (+137 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 399 pazienti (50 a Palermo, 126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80 in terapia intensiva, mentre 537









