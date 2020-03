Una giornata dedicata a Dante: comprendere la quantità dell’amore

[Da oggi fino a venerdì comincia la nostra settimana dantesca. Quest’anno avremmo dovuto iniziare a festeggiare una giornata dedicata a Dante, il 25 marzo, ma le circostanze in cui tutti versiamo non lo consentono. Noi di TP24 vogliamo comunque creare uno spazio, seppur digitale, che ci permetta di rileggere insieme la Commedia e i suoi canti. Per scoprirli e riscoprirli: che sia un buon viatico, in questa selva oscura]

di Gianfranco Perriera

Smisurato orgoglio e insieme attestazione della propria estrema fragilità: possono forse andare a braccetto? O ci troveremmo dinnanzi al più irriducibile dei paradossi del mentitore? Beh, nella grande arte – quella che mentre dovrebbe ammutolirci nel tentativo di comprenderla, suscita contemporaneamente un inesauribile firmamento di pensieri, di emozioni e di interpretazioni – un tale connubio si dà. Intensissimo. Dante Alighieri in tutte le sue opere e nella Commedia in particolare, ne è la felicissima riprova.

