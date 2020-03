Trer Vetranoshop riparte, anche se da casa ! Sconti fino al 50% per chi si registra sul sito

Seguendo le ultime disposizioni dei decreti ministeriali che impongono la chiusura a tutte le attività che vendono prodotti non essenziali, anche il centro TRER Vetranoshop è attualmente chiuso al pubblico, ma ha trovato un modo per ripartire, anche se da casa.

L’azienda, prima fra tutte in provincia di Trapani, si è registrata sul sito “ripartodacasa.it” nuovissima app digitale che permette agli utenti di scaricare buoni sconto da utilizzare quando il negozio sarà regolarmente aperto al pubblico, si spera il prima possibile, terminando l’emergenza Coronavirus.

I clienti potranno quindi acquistare tramite la piattaforma del sito, buoni sconto cumulabili tra loro, validi fino al 30 Giugno 2020, offrendo sconti del 20% 30% 50% in base alla tipologia del reparto.

Per comunicazioni whatsapp è attivo il numero aziendale 3339481235.

Consigliamo agli utenti di tenersi sempre aggiornati sulla pagina Facebook del negozio in merito a tutte le novità inerenti l&









