Trapani, comunicati i giorni dell’apertura degli uffici postali

Il Comune di Trapani comunica l’apertura degli uffici postali e ritiro pensioni.

Al fine di evitare assembramenti, si invitano i Cittadini a recarsi presso gli Uffici Postali solo per operazioni non rimandabili e urgenti. Si ricorda che i pagamenti delle utenze in scadenza sono state prorogate e quindi possono essere pagate successivamente, in forza delle disposizioni legislative. Le pensioni saranno pagate dal 26 marzo al 1° aprile 2020.

Se non si può evitare di ritirare la pensione presso l’Ufficio Postale è necessario presentarsi allo sportello seguendo l’ordine alfabetico:

I cognomi dalla A alla B potranno ritirare la pensione giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo e dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Le poste centrali saranno aperte …









