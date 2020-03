Trapani calcio, ecco com’è andata la riunione dei medici della Serie B

Quest’oggi, modalità conference call, si è tenuta la seconda riunione della Commissione medico-scientifica della Lega B presieduta dal Dr. Franco Perona. Hanno partecipato vertici della Lega, oltre a tutti i medici delle società di serie B. All’ordine del giorno vi era, tra le altre cose, un aggiornamento della situazione inerente la possibilità di riprendere gli allenamenti delle prime squadre, stante l’attuale grave emergenza nazionale.

È prevalsa nettamente l’opinione secondo la quale non sia possibile riprendere gli allenamenti, anche alla luce delle ultime disposizioni governative. Appare ormai evidente che non si tornerà in campo finché vi saranno anche minimi rischi.

È emersa inoltre la volontà di redigere un protocollo unitario al fine di stilare un calendario comune a tutti i club per una possibile ripresa delle attività agonistiche in contemporanea, onde evitare disparità temporali che …









Leggi la notizia completa