La quarantena imposta dal governo per frenare la diffusione del coronavirus comincia a incidere sui comportamenti delle persone.

In un video pubblicato su Youtube e girato a Montesilvano, in Abruzzo, si assiste alla demolizione di un’auto a colpi di martello.

L’uomo, pare rimproverato da un vicino di casa perché era andato a correre, reagisce distruggendogli la macchina.

Qui c’è il video, con anche la “giustificazione” dell’uomo …











