Scrive Fabio Ingrassia, su parrucchieri e tatuatori “improvvisati” a Marsala

Salve, mi chiamo Fabio Ingrassia e sono un tatuatore di Marsala, ormai da anni nel settore.

Ho uno studio di tatuaggi regolarmente aperto e come da Decreto, ho momentaneamente chiuso l’attività,a causa del COVID-19, sia per tutelare la mia e che la salute dei miei clienti.

Perché vi scrivo? Ho letto l’articolo in cui parlavate dei tanti barbieri e parrucchieri che, specie in questo momento, continuano a lavorare abusivamente. Mi sono chiesto, come mai nessuno presta attenzione ai tanti tatuatori che esercitano indisturbati in via del tutto abusiva anche adesso nonostante le disposizioni lo vietino? Quello del TATUATORE, agli occhi dei molti sembra quasi essere un mestiere dove tutto é possibile, senza regole. In realtà non deve essere così, difatti se non vengono attenzionate le giuste precauzioni, il rischio di contaminazione è molto alto.

Mi sono sentito in dovere di scrivere due righe per …









Leggi la notizia completa