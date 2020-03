Santa Ninfa: Documenti per il Protocollo del Comune solo tramite posta elettronica

SANTA NINFA – I documenti destinati all’Ufficio Protocollo del Comune dovranno essere trasmessi in modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica dell’ente: protocollo@comune.santaninfa.tp.it e protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it (quest’ultimo per la posta certificata). Lo ha disposto il dirigente dell’Area Affari generali Gaspare Quartararo. La modalità di ricezione digitale segue le indicazioni del decreto governativo «Cura Italia», finalizzato a contrastare il diffondersi dell’epidemia da «coronavirus». Il decreto ha infatti previsto il lavoro “agile” quale «modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni». Gli uffici comunali, peraltro, già da alcune settimane ricevono solo per appuntamento telefonico. Sulla home page del sito dell’ente (www.santaninfa.gov.it) è possibile consultare l’ …









Leggi la notizia completa