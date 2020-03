Operosi al tempo del coronavirus. Ritrovare i valori edificanti del vivere

La condizione temporanea in cui ci ha posti la Provvidenza non è un caso: è un tempo di grazia che ci aiuta a prendere coscienza sulla nostra identità, sulla collocazione nel cosmo e sulla precarietà umana.

Lasciar scorrere questo momento, che ci ha incastrati, senza soffermarci sulle opportunità è come ricevere un dono e rifiutarlo senza coglirne il senso e la relazionalità con chi ce lo offre. Ogni donazione parte dalla disponibilità di qualcuno verso di noi ed ha sempre un valore, anche se non viene immediatamente percepito, anzi considerato, a prima vista, un disvalore.

Il fenomeno che ha coinvolto l’umanità fino a diventare una pandemia, al di là dei fattori economici, finanziari, di supremazia fra le nazioni e di primogenitura (esportata o importata, i motivi veri non li sapremo mai: lasciamoli a chi vuol darsi “potere” di …









