Oggi Giornata nazionale della Lettura: #ioleggoacasa

Oggi, 24 marzo, è la giornata nazionale per la promozione della lettura. Istituita nel 2009 dal Ministero dei Beni culturali, la giornata aveva l’obiettivo di stimolare “le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore” ad assumere “iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni”. I dati sulla lettura del 2009 erano decisamente migliori rispetto a quelli attuali e soprattutto inseriti in una curva di crescita al contrario di oggi che peggiorano di anno in anno. Per far fronte a questa situazione, il Parlamento e la filiera del libro hanno approvato a febbraio la legge Piccoli Nardelli che entrerà in vigore domani 25 marzo.

Sarà una giornata per la promozione della lettura assolutamente in sordina per via delle misure di contenimento del contagio da coronavirus









