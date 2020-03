Mazara, altri due casi positivi al Coronavirus

Coronavirus, sale a 4 il numero dei casi positivi a Mazara del Vallo

“L’Asp di Trapani ci ha comunicato che altre due persone di Mazara del Vallo, due uomini di 62 e 78 anni, sono risultate positive al tampone Covid19. I due casi non sono collegati tra loro, anche se entrambi sarebbero rientrati da differenti località fuori regione. Sono stati ricoverati all’ospedale di Marsala nel reparto dedicato al Covid19. Stiamo collaborando con l’Asp per l’indagine epidemiologica e per individuare i contatti avuti dalle due persone”.

Lo annuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

Con gli ulteriori due casi, sale a 4 il numero dei positivi al tampone Covid19 a Mazara del Vallo dopo quelli ufficializzati lo scorso 12 marzo.

“Ulteriori casi positivi nella nostra Città – dice il Sindaco – erano da mettere in preventivo. Non dobbiamo farci …









Leggi la notizia completa