LaScuolaNonSiFerma, Azzolina e Salini firmano accordo Ministero dell’Istruzione-Rai per rafforzare la programmazione dedicata a scuola e famiglie

Su RaiPlay selezioni ad hoc per genitori, studenti, docenti divise per fasce d’età, tutorial e materiali per le lezioni, potenziata l’offerta di Rai Scuola

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e l’Amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, hanno siglato, questa mattina, una carta d’intenti che rafforza l’impegno della Rai, Radiotelevisione italiana, sul fronte della programmazione e degli spazi dedicati alla scuola.

In particolare, RaiPlay e Rai Scuola, aderiscono alla campagna #LaScuolaNonSiFerma, lanciata dal Ministero dell’Istruzione per raccontare esperienze di didattica a distanza, nelle sue diverse forme, e le storie di docenti, dirigenti, personale, studenti, famiglie, di quanti, pur in piena emergenza, stanno lavorando per far sì che non si perda il contatto fra la scuola e i propri alunni e studenti.

“Ringrazio la Rai per il supporto che sta dando e che continuerà …









