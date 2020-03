La paura fa 90? No, la paura fa Corona-virus” e il business cresce

Si dice, in genere, che “La paura fa 90”, nel 2020 la “Paura fa Covid-19”. Mr. Covid ci ha lasciato senza protezione alcuna, una su tutte le mascherine. Queste ultime stanno diventando di moda, stanno diventando business. Secondo il Commissario della Protezione Civile ne servirebbero 90 milioni al mese. C’è stata e c’è la caccia alle mascherine con l’indice maggiore di protezione; essendo praticamente introvabili, poi alla fine ognuno si è adattato come poteva: da quelle per muratore a quelle fatte in garza in casa. In tutto questo abbiamo una Protezione Civile ed un Governo che brancolano nel buio. Prima le mascherine chirurgiche non servivano a nulla, ora (marchio CE o non marchio) avremo di tutto a disposizione. E mi sorge una domanda: “Non è che prima le chirurgiche o qualsiasi altra mascherina non servisse perché non ce n’erano …









