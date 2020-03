Dalle zone rosse, diario dal disastro. La paura si impadronisce di noi

di Domenico Cacopardo

24 marzo 2020

Il mostro si avvicina: alla scomparsa di conoscenti si aggiungono quelle, sempre più frequenti, di persone amiche, coloro cioè con i quali era gradevole fermarsi a far due chiacchiere e prendere un caffè.

Scema il numero di coloro che sono abituato a sentire al telefono ogni giorno per commentare quanto sta accadendo o, magari, per parlare di Laura Imai Messina, l’italo-nipponica che ha di recente pubblicato «Quel che affidiamo al vento», storia di Itaru Sasaki, l’anziano pensionato che, dopo la morte dell’amato cugino, s’è procurato una vecchia cabina telefonica con apparecchio scollegato alla rete, e l’ha sistemata nel giardino di casa sua, sul fianco scosceso del Kijira-Yama, la Montagna della Balena. «Kaze no Denwa» -così viene chiamato il telefono- è la via frequentatissima per parlare a chi non …









Leggi la notizia completa