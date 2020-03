Coronavirus, in produzione il doppio ventilatore Made in Italy ideato in meno di 72 ore

Il dottor Vito Marco Ranieri, direttore a Bologna del reparto di Anestesiologia e terapia intensiva presso il Sant’Orsola, ha messo sul tavolo del ministero della Salute un’idea straordinaria, alla quale è giunto dopo uno scambio di pareri con il collega dottor Antonio Pesetti, direttore di Anestesia e rianimazione presso il Policlinico di Milano, realizzandola grazie al lavoro della multinazionale Intersurgical di Mirandola, che ha disegnato in tempi record, neanche 72 ore, già testato in ospedale e messo in produzione un ventilatore multiplo.

“Insieme ad alcuni colleghi lombardi, Ranieri ha provato a collegare un respiratore ad un circuito – ha spiegato durante la conferenza stampa della Regione Emilia Romagna di oggi, il commissario Sergio Venturi – Lo dico con parole che possono rendere meglio l’idea: è come aver moltiplicato i pani e i pesci. Attraverso la costruzione di un circuito ad hoc, infatti, ha esteso la possibilità …









Leggi la notizia completa