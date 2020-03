Coronavirus, in Italia età media dei contagiati ha 63 anni e soffre di altre patologie

Età media dei contagiati da coronavirus nell’Hubei: 48 anni. Dei contagiati in Italia: 63. La vita media italiana è la più alta d’Europa, ma non la vita sana, che da noi si ferma a 61 anni e in Svezia (per esempio) a 72. La metà degli italiani morti per il Covid soffriva già di altre tre patologie (tra ipertensione, insufficienza respiratoria o renale, diabete, cardiopatie, cancro); il 26,6% da due, e solo l’1,2% poteva considerarsi sano. La capacità di uccidere (letalità) del coronavirus è del 5,8% nell’Hubei, del 9% in Italia, del 12% in Lombardia.

Per il secondo giorno di fila si registra un calo dei nuovi positivi al virus. Ieri ci sono stati altri 3.780 casi, domenica l’incremento era stato di 3.957. I morti ieri sono stati 601, 50 in meno di domenica. I guariti sono 408, meno della metà di domenica.

