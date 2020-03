Coronavirus, i contagiati in Italia potrebbero essere dieci volte di più

I contagiati in Italia da coronavirus potrebbero essere dieci volte di più. Lo dice il capo della Protezione Civile, Borrelli.

Dieci casi non censiti per ogni contagio da coronavirus certificato. Per il capo della Civile, Angelo Borrelli, è un rapporto “credibile”. Lo sostiene in un’intervista a Repubblica nella quale spiega: “Il numero dei casi lombardi è stato subito soverchiante” e “fin dall’inizio, va detto, ci sono stati comportamenti pubblici che hanno alimentato il problema nazionale”. Come nel caso “della comitiva del Lodigiano che il 23 febbraio è andata a Ischia portando il contagio sull’isola”.

Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha la stessa teoria: “Temo che l’ipotesi di Borrelli possa essere molto vicino alla realtà, anche se non abbiamo dati sicuri per poterlo …









